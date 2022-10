Dybala spera nel Mondiale | dall’Argentina | «Sarà nei pre-convocati di Scaloni»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Le condizioni distarebbero migliorando di giorno in giorno e il ctsarebbe molto fiducioso per ilIlsi avvicina sempre di più, ma le condizioni fisiche di Paulostarebbero migliorando di giorno in giorno e l’attaccante della Roma sarebbe già stato inserito nella lista dei 35 pre-del ct. E’ quanto afferma Gaston Edul, giornalista di Tyc Sports molto vicino alle faccende interne all’Albiceleste. La rosa finale, composta da 26 giocatori, dovrà essere comunicata entro il prossimo 13 novembre. L'articolo proviene da Calcio News 24.

