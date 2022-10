Covid | le notizie di oggi Decessi tornano sopra 100 | al via quinta dose LIVE

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I numeri giornalieri dell'epidemia sono in aumento e idi nuovoquota 100: ieri sono stati pari a 113 ed era dallo scorso 24 agosto, quando furono 112, che non si superava il centinaio. Partita ufficialmente la somministrazione delle quinte dosi, o terzo booster, della vaccinazione anti-

Sky Tg24

... così com'è, ritiene 'svuotato'), sull'Agricoltura (favorito De Carlo di FdI) e sulla Salute (dovrebbe andare il consulente di Figliuolo per l'emergenza, Rasi). Ma è tutto aperto. E i giorni, ...... è scomparsa il 4 marzo 2021 all'età di 31 anni e da allora non se ne hanno più. La sua ... il reparto di ostetricia e ginecologia di Cles viene chiuso e riorganizzato come reparto, e ... Covid, le notizie. Il bollettino: 58.360 nuovi casi e 113 morti. Tasso al 17,7% La prospettiva di rilancio del Centro direzionale è al centro dell'agenda amministrativa e urbanistica del sindaco Gaetano Manfredi e della sua vice Laura Lieto. Al riguardo già ...L’epidemiologo dell’Ausl: "Subito la doppia vaccinazione per queste persone. Più preparati sul Coronavirus, a meno che non arrivi una nuova variante" ...