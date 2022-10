Globalist.it

Una precisazione triste, unaarrampicata sugli specchi di un signore che dopo aver rovinato la politica italiana dal ... Lo afferma con una nota il leader di Forza Italia, SilvioChe scenae penosa ad un tempo la replica di, che provoca e sfida la Signora Meloni a ricomporre di nuovo il governo secondo il suo dettato, ripetendo, più o meno, il copione già visto ... Berlusconi, malinconica arrampicata sugli specchi dopo gli elogi a Putin: “Io sempre con la Ue” La nota il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi dopo l'audio in cui elogiava Putin e dava a Zelensky la colpa della guerra in Ucraina ...«In questo mese di ottobre nel quale cade il centenario della Marcia su Roma, che dette inizio alla dittatura fascista, tocca proprio a una come me assumere momentaneamente la presidenza di questo tem ...