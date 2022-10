Basket | FIBA Europe Cup 2022 | Brindisi corsara in Olanda | Groningen battuto nettamente grazie ai 24 punti di Reed

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Pronto riscatto per l’Happy CasanellaCup-2023 di. I pugliesi battonoa domicilio gli olandesi del Donarper 65-87ad un ultimo quarto strepitoso, trovando così il primo successo nella competizione continentale organizzata dalla. Un’iniezione di fiducia per la squadra di coach Vitucci dopo il ko in volata rimediato in Campionato contro l’Olimpia Milano. Autentici mattatori di serata Marcquisecon 24e l’ex Sassari Jason Burnell con 22, insieme ai 10 di Junior Etou. Per i padroni di casa, invece, 22di Butjakovs. Sono gli olandesi a trovare il primo mini-vantaggio del match (6-3), ...

