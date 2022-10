Baldini | l’ultimo allenatore dimissionario del calcio | «Morirò da solo | come i cani e i capi indiani»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Il futuro è la mia decadenza, io voglio vivere intensamente il presente, essere quello che devo essere. Quando verrà la decadenza insopportabile del corpo faròe i. Mi allontanerò, andrò a morire per i fatti miei in montagna. La Signora vestita di nero verrà a prendermi e io l’aspetterò. Cercherò di ammaliarla con le parole. Le dirò che non ho rimpianti. Che non mi è mancato niente”. Parola di Silvio, di professione ormai. Dopo il Palermo, il Perugia. Lo ha intervistato Giancarlo Dotto per la Gazzetta dello Sport. Ne viene fuori tutta l’originalità del personaggio.è una mosca bianca,del ...