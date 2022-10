Atp250 di Napoli | anche l’inizio è in salita | sospeso il match serale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrima giornata di incontri della TennisCup, ma l’emergenza non è ancora del tutto superata. – scrive oggi Repubblica– Cinque partite in programma nell’Arena allestita alla Rotonda Diaz si sono svolte regolarmente. È stata invece interrotta la sesta, nella sessione, tra Luca Nardi e il francese Moutet. Colpa dell’umidità, che ha reso la superficie di gioco scivolosa e imposto il invio a stamattina. È l’ennesimo inconveniente per l’Atp 250 in Villa, già slittato di 3 giorni per la precedente impraticabilità dei campi, sostituiti in extremis. La vera notizia è stata l’avvio del torneo, al netto del nuovo inconveniente, meno grave rispetto a quelli precedenti. Da oggi si fare sul serio: a mezzogiorno tocca a Lorenzo Sonego, contro l’argentino Baez; dopo pranzo a ...

Non cennano a placarsi le polemiche riguardanti l' ATP di2022 . Questa volta non è un problema di campi, ma in ogni caso è sotto accusa l'... ' Come può succedere in unNemmeno in un ...E' stato sorteggiato il main draw della TennisCup by Banca di Credito Popolare,in programma al Tennis Club. Le partite del main draw prenderanno il via oggi martedì 18 sul campo in cemento dell'Arena, completamente rifatto dopo i problemi dei giorni scorsi e pronto ...Ancora problemi per il torneo ATP 250 di Napoli. Luca Nardi e il francese Corentin Moutet hanno iniziato a lamentarsi della scivolosità del campo sin dalle prime battute della partita. Dopo quattro ga ...Partito il main draw sull'Arena del tennis alla Rotonda Diaz. Oltre al serbo avanzano Daniel, Cachin, Galan e Borges ...