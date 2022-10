Atletico Madrid | Morata furioso | “Il Var funziona solo contro di noi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Col Var non ci capisco più niente: dentro la nostra area guardano di tutto, analizzano tutto. Poi, quando c’è un rigore chiaro per noi, invece non prendono decisioni. Il Var serve ad aiutare ma i criteri sono totalmente aleatori”. E’ questo lo sfogo di Alvaro, attaccante dell’, che se la prende col Var: “L’altro giorno mi è stato annullato un gol e non ho nemmeno sfiorato l’avversario. Quando fai delle domande agli arbitri, non ti danno spiegazioni. Capisco che è difficile vedere le cose in campo, ma con il Var dovrebbe essere tutto più chiaro”. SportFace.