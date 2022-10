Altra rapina | 12enne fermato a Milano quarta volta in 7 giorni

Il 12enne è stato notato da una pattuglia dei carabinieri intervenuta per una contemporanea aggressione, sempre a scopo die sempre ai danni di un turista, nella stessa piazza antistante alla ...E' stato ancora sorpreso a commettere unail 12enne più volte arrestato a Milano per scippi e rapine di orologi a passanti. Il ragazzino, un migrante di origini marocchine senza parenti in Italia, è stato bloccato dai carabinieri in ...E’ stato ancora sorpreso a commettere una rapina il 12enne più volte arrestato a Milano per scippi e rapine di orologi a passanti. Il ragazzino, un migrante di origini marocchine senza parenti in Ital ...Ancora sorpreso a commettere una rapina il ladro 12enne più volte arrestato a Milano per scippi e rapine di orologi a passanti. Il ragazzino, un migrante di origini marocchine senza parenti in Italia, ...