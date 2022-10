WWE | Una buona puntata di Raw | vede i propri ascolti rimanere costanti

(Di martedì 18 ottobre 2022) La scorsa notte è andata in onda su USA Network lasettimanale di Monday Night Raw, laper quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di 1.803.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.50. Numeri pressoché invariati I dati fatti registrare questa settimana si dimostrano in linea con quelli fatti registrare nelle ultime settimane non facendo registrare notevoli variazioni nei numeri. Lo show si è classificato al 5° posto dei 150 show via cavo della serata. WWE Raw last night on USA Network (8-11pm):1,803,000 viewersP18-49 rating: 0.50#5 cable original in P18-49 pic.twitter.com/6NrVu0MUnm— Brandon Thurston (@BrandonThurston) October 18, 2022

