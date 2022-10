Video Sampdoria - Roma 0 - 1 | Mourinho e il bacio a Stankovic prima della gara

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nel posticipo10ª giornata di Serie A, lavince per 1 - 0 in casa, grazie al gol su rigore di Pellegrini al 9'....

Nel posticipo della 10ª giornata di Serie A, la Roma vince per 1 - 0 in casa della, grazie al gol su rigore di Pellegrini al 9'. Prima della ...( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ) La cronaca di Lecce - Fiorentina leggi anche Serie A,- Roma 0 - 1: gol e highlights della decima giornata Al Via del Mare il Lecce - a caccia di punti ...La raccolta delle azioni salienti della decima giornata di campionato disputata al Marassi: i giallorossi sono brutti, sporchi e cattivi, come vuole Mou ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...