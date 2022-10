UFFICIALE – Roma-Napoli | vietata la vendita ai residenti in Campania

... laha appena comunicato la decisionedel prefetto sulle limitazioni alla vendita. 'Per tutti i settori dello stadio - spiega il club giallorosso - è vietato l'acquisto dei biglietti ...Quellocolloca tutta la sua giovinezza nell'ambito dell'impegno civile e sociale : gli ... commissario e poi direttore dell' Ospedale Sant'Andrea didal 2002 al 2007. Ancora, componente ...ForzAzzurri.net - Ufficiale, Roma-Napoli vietata ai residenti in Campania Attraverso il proprio sito ufficiale, l'As Roma ha comunicato che a partire da oggi saranno in ...Un'altra multa alla Roma per i cori di discriminazione territoriale cantati dai tifosi contro i napoletani. Stando a quanto riportato nel ...