Turismo | cultura e territori | a Fondi arriva “Spunti e Spuntini”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 ottobre 2022)– Ha preso felicemente il via l’iniziativa che vede il Comitato Regionale Unpli presieduto da Claudio Nardocci impegnato per tutto il mese di ottobre 2022. Finanziata dalla Regione Lazio, grazie al progetto:, si stanno tenendo “ni”, eventi che toccheranno tutte e cinque le Province Laziali. Grazie ad illustri nomi del, e non solo, ai partecipanti verranno al mattino elargiti innumerevoli “” per innovare e per migliorare la qualità del. All’ora di pranzo si passerà alla promozione dei prodotti tipici delo migliorandone la conoscenza anche grazie alla degustazione degli “ni”. Un progetto teso ad elevare il grado di ...