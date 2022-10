Trianon Viviani | le poesie di Titina De Filippo e il concerto in acustico di Enzo Avitabile

(Di martedì 18 ottobre 2022) Gli appuntamenti musicali della settimana in programmazione alcon lediDee il nuovo recital indi. Dopo il caloroso apprezzamento del pubblico per l’inaugurazione della stagione con La donna è mobile, prosegue la programmazione delcon due appuntamenti musicali in questa settimana. Venerdì

La figura di Vincenzo Scarpetta è molto legata alla storia del, perché fu proprio il ... intravede 'echi di Petito e Marulli, il lirismo vibrante die qualche sfumata complessità dai ...La direzione del teatro ha riprogrammato lo spettacolo, prodotto dallo stesso, in sèguito a casi di covid. La regia e il disegno dello spazio scenico de 'La donna è mobile' sono di ... Trianon Viviani: gli spettacoli in programma venerdì 21 e sabato 22 ottobre . Venerdì 21 e sabato 22 ottobre, ore 21. Dopo il caloroso apprezzamento del pubblico per l’inaugurazione della stagione con La donna è mobile, prosegue la programmazione del Trianon Viviani con due a ...Sabato 22 ottobre, alle 21, al Trianon Viviani arriva il nuovo recital in acustico di Enzo Avitabile: “Napoletana”. Il compositore, sassofonista e cantautore si esibisce in uno speciale concerto in ac ...