Tragedia Stadio Malang | Infantino in Indonesia

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il presidente della FIFA, Giannivola inin visita alle vittime delladelloGiannivola in. Il numero uno della FIFA a Giacarta per incontrare il presidente Joko Widodo dopo ladellodello scorso primo ottobre, quando 133 persone persero la vita. L’incontro mira a studiare misure urgenti per rafforzare i sistemi di sicurezza all’interno degli stadi, ma anche a migliorare le infrastrutture e in programmi di educazione calcistica nelle scuole. L'articolo proviene da Calcio News 24.

