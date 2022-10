“Ti affogo!” | Cristina attacca Giaele dopo la diretta del GF Vip e le fa il verso – VIDEO

(Di martedì 18 ottobre 2022)si sono scontrateladel Grande Fratello Vip: il motivo? Ovviamente le nomination. La De Donà infatti, non ha accettato le motivazioni che la Quaranta ha fornito quando ha scelto di votare contro di lei. “Ti”,“sei una bambina di due anni” “Sembri una bambina di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Io la, io la. Ho detto ad Antonino che non la voglio più in stanza con noi, andasse ...Quaranta, le dure parola nei riguardi di Giaele Condividi: Fai clic qui per condividere su ...GF Vip,Quaranta sbotta contro Nikita/ "Vorrei che mio fratello morto..."Quaranta minaccia Sofia Giaele De Donà: 'Io la' Dopo lo scontro con Sofia Giaele De Donà,...Sono diversi i telespettatori del Grande Fratello Vip che stanno notando che Cristina Quaranta sta andando un po' fuori binario con le sue affermazioni. L'ex Velina di Striscia la ...Cristina Quaranta al veleno contro Giaele De Donà, dopo la puntata del GF VIP le due concorrenti hanno litigato furiosamente, poi l’ex di Non ...