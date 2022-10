Siamo pronti alla triade del free speech Kanye-Musk-Trump?

Leggi su formiche

(Di martedì 18 ottobre 2022) “In un mondo in cui le opinioni conservatrici sono considerate controverse, dobbiamo assicurarci di avere il diritto di esprimerci liberamente”. A rilasciare queste parole a Bloomberg è stato il rapperWest, ma se non lo sapessimo potrebbero immaginare che fossero uscite dbocca di Donaldo Elon. La libertà di parola, negli Usa racchiusa nel Primo emendamento che sancisce l’inviolabile, sembra infatti esser diventata un’ossessione per tutti e tre. Tanto che, dopo essere stato bannato da Instagram e Twitter per via di alcuni commenti di natura antisemita, Ye – come ormai si chiama legalmente– si sta muovendo per comprare Parler, il social dell’ultradestra. A dare la notizia è stata direttamente la compagnia madre, Parlement ...