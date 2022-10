(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Adotteremo una serie di provvedimenti per scoraggiare l’utilizzo del mezzo privato, e rispettare le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’inquinamento, a cominciare dall’introduzione di fasce di protezione della città: una fascia verde, corrispondente al 16% del territorio, dove i veicoli più, oggi già vietati, verrannomaticamente sanzionati tramite”. Lo ha detto Eugenio Patanè, assessore ai Trasporti di, commentando con l’Adnkronos la protesta degli attivisti per il clima di Ultima generazione. ”Dal dicembre 2024 introdurremo una zona di pollution charge con il pagamento dell’ingresso, pari a circa 2% del territorio; rafforzeremo le quattro Ztl già esistenti, corrispondenti allo 0,4% del territorio. Poi dovremo ridefinire le regole della sosta ...

Adnkronos

- Audi , a partire dal 2026, entrerà a frar parte del mondo della principalmente come fornitore ... Naturalmente mi piacerebbe avere Carlos Sainz , ma è molto, moltoper parlare di questo. ...>>> Le Offerte lampo di Missione 6 PNRR e Decreto 77: il Congresso Sumai - Assoprof Secondo il presidente dell'ordine dei medici di, è ancoraper cantare vittoria: "C'è una guerra in atto ... Roma, "presto telecamere per sanzionare auto più inquinanti" (Adnkronos) – “Adotteremo una serie di provvedimenti per scoraggiare l’utilizzo del mezzo privato, e rispettare le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sull’inquinamento, a cominciare ...Il film 'L'Ombra di Caravaggio', diretto da Michele Placido, presentato alla kermesse di Roma. Nel cast anche Isabelle Hupper, Louis Garrel e Micaela Ramazzotti ...