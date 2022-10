RISULTATI | SIW System Special | Superior Bout 15 10 2022

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 18 ottobre 2022) Idello Show andato in scena Sabato a Cascina (PI) e Martedì sul Canale Twitch e Youtube della SIW: SIWSabato 15 Ottobre – Cascina (PI) -Nico Inverardi batte Ivan Blake-Split Or Alive MatchMost Wanted (Pan & Picchio) battono Ammazza Eroi (Costantino & Jet)-Darko batte Doc Miller-Electra batte Myla Grace-SIW WILDBOAR Tag Team TitleLove & Thunder (Bon Giovanni & Thunder Kid) battono High Society (Alex Flash & Liam Massett) (c) per Squalifica, High Society mantengono i Titoli-SIW Italian TitleNick Wave (c) Vs Adriano finisce No Contest, Wave mantiene il Titolo