La buona notizia di giornata alla Continassa è il rientro parziale in gruppo di, che proverà gradualmente a riacquisire la condizione atletica per rimettersi a disposizione di Allegri nei primi giorni di novembre. Il centrocampista francese mette nel mirino la sfida ...Paul@LaPressePraticamente due 'nuovi' acquisti Chiesa eper Allegri, che però perderà ... Un jolly indispensabile per la formazione bianconera, con la dirigenza della Continassa che... Pogba lavora parzialmente in gruppo: è corsa contro il tempo pensando al Psg La Juventus prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida di venerdì sera all’Allianz Stadium, contro l’Empoli. Oggi il gruppo ha lavorato alla Continassa facendo una doppia seduta: al mattino si è ...17:38 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: "La Juve prosegue il percorso di avvicinamento alla sfida ...