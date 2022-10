Pensioni Ecco la vera Riforma | Retributivo e 65 anni di età!

(Di martedì 18 ottobre 2022) di LiberaVox. Si parla di “quote” varie e di altrettanto varie “opzioni” donna e adesso pure uomo! Unfollia, una presa in giro per tutti quei lavoratori dipendenti che stanno al chiodo da 40, che pagano fino all’ultimo centesimo di tasse, che già pecepiscono stipendi da fame e che vorrebbero almeno andare in

Il dibattito sulla riforma dellesi arricchisce di un nuovo capitolo, ma la sensazione è che da qui alla legge di Bilancio ...perché si sta ragionando su un modo per rendere Quota 41 per ...... tra cristallizzazione ed ipotetica nuova proroga Per i precoci a 60 anni non sarebbe difficile andare in pensione Leanticipate ordinarie I nati nel 1963 in pensione nel 2023,come ...Per alleggerire l'impatto dei rincari sulle bollette di luce e gas, il governo ha deciso di potenziare il bonus sociale, cioè lo sconto in ...Riforma Pensioni, allo studio del Governo Meloni c'è la nuova Opzione Uomo, con analogo meccanismo dell'Opzione Donna: ecco tutte le anticipazioni. Non si è ancora nemmeno formato il nuovo Governo… Le ...