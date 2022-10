Nikita lascia senza parole Alfonso Signorini al GF Vip 7 | “Voglio approfondire”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 18 ottobre 2022)è una tra le concorrenti più controverse di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Alcuni inquilini della Casa hanno fatto blocco comune contro di lei, ma buona parte del pubblico è dalla sua parte. È sufficiente pensare agli esiti del televoto di ieri sera dove è stata eletta come preferita. La giovane, però, ha alle spalle una storia molto dolorosa. Per il momento, non si è ancora aperta con i suoi compagni di avventura, però, ha iniziato ad accennare alla sua sofferenza. Lo stessoè rimasto molto sorpreso dalla sua confessione. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7, la delicata confessione di: “L’origine del mio down?” Una parte della puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata dedicata ...