Martinez Quarta | «Contro il Lecce ho visto un’altra Fiorentina»

Il difensore della Fiorentina ha parlato al termine del match vinto contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita di ieri sera contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE - "Sicuramente ripenserò all'...Gli uomini di Italiano attaccano e al 26 ci vuole un super Falcone a togliere dall'incrocio dei pali una gran conclusione dalla distanza di. Il portiere ex Samp si supera nuovamente ...Intervistato dai canali societari nel post gara di ieri, il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha commentato il pareggio in rimonta ottenuto al Via del Mare contro il Lecce. Ecco le sue.Il difensore della Fiorentina ha parlato al termine del match vinto contro il Lecce. Ecco le sue dichiarazioni Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine d ...