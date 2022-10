Mancini | «Stagione particolare | dopo la sosta un altro campionato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Roberto, CT della Nazionale italiana, ha analizzato il, che si avvia verso la lungaper il Mondiale Robertoha analizzato la Serie A nell’intervista al Corriere di Bologna. LE PAROLE – «Mi pare che il Bologna abbia disputato una buona partita domenica. In questo momento giocare contro gli uomini di Spalletti non è facile per nessuno. Il Napoli è una delle squadre migliori in questo inizioinsieme ad Atalanta, Udinese e Milan. Sarà unamoltoa causa della sospensione per il Mondiale quindi non possiamo davvero decifrare adesso i valori in campo. Mancano ancora alcune partite prima dell’interruzione,lapenso che inizierà tutto un...