Luana D’Orazio e il destino del piccolo Alessio

Leggi su dilei

(Di martedì 18 ottobre 2022) Il nome dilo ricordiamo tutti. Lo fanno i genitori che, tra le lacrime e la disperazione, non possono dimenticare quel drammatico giorno in cui la loro figlia ha perso la vita. Lo fa suo figlio, che anche se è solo un bambino ha dovuto affrontare una delle perdite più dolorose di una vita intera. E lo facciamo anche noi tutte le volte che ci interroghiamo su quel prezzo troppo alto che in molti hanno già pagato con la vita, proprio come lei, a causa dei numerosi incidenti sul lavoro che popolano le notizie di cronaca. Sì perchéè morta così, a soli 22 anni, risucchiata rullo del macchinario sul quale stava lavorando per un abbraccio mortale, come lo hanno definito le autorità, che le ha schiacciato il torace in quattro secondi. E non ha lasciato un vuoto incolmabile solo nel cuore dei suoi genitori, e di tutte le ...