L’Eredità delle Donne | Gucci al fianco del festival per il quinto anno consecutivo

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 18 ottobre 2022) Torna ““, ilsull’empowerment e sulle competenze femminili, con la direzione artistica di Serena Dandini. La quinta edizione è in programma dal 21 al 23 ottobre a Firenze e on line su www.eredita.eu. “Queens & Peace” è il titolo dell’edizione 2022 delche, in qualità di partner fondatore, sostiene per il. Potere e leadershipnella sfida, tra guerra e pace, per la tutela dei diritti di tutti, contro ogni discriminazione: sono questi alcuni dei temi al centro del– su un progetto di Elastica e Fondazione CR Firenze – su cui si ...