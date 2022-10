Lara Colturi | la storia del fenomeno dello sci italiano che ha scelto di correre per l’Albania | è la più giovane esordiente in Coppa del mondo

(Di martedì 18 ottobre 2022) Si chiama, non ha ancora compiuto i 16 anni e da tempo è considerata il nuovosci (“mondiale”, va aggiunto, anche se il termine può risultare enfatico). Una che stando ad addetti del settore e allenatori – benché abbia ancora tutto da dimostrare – potrebbe essere in grado di ricalcare le orme di colleghe, maturate presto, e diventate leggende: la croata Janica Kosteli? e la statunitense Mikaela Shiffrin; due atlete polivalenti, capaci di vincere in tutte le discipline (dallo slalom speciale alla discesa libera), che hanno esordito indelnon ancora sedicenni: il 23 gennaio del ’98, la prima, a Cortina, e l’11 marzo 2011, a Špindler?v Mlýn, la seconda. E tanto per restare in tema:esordirà nel gigante di Sölden, sabato 22. ...

Il Fatto Quotidiano

Vuoi commentare la scelta didi gareggiare per l'Albania Poteva essere lei magari a poter prendere la vostra eredità. 'Io penso che lei abbia degli obiettivi e che ha lavorato fin da ...Sono le prime parole dinella chiacchierata con Il Foglio Sportivo. Esordire tra una settimana esatta in Coppa del mondo prima dei 16 anni (li compirà il 15 novembre) non è un record ... Lara Colturi, la storia del fenomeno dello sci italiano che ha scelto di correre per l’Albania: è la… La sciatrice, figlia di Daniela Ceccarelli. a meno di 16 anni debutterà in Coppa del mondo col nuovo passaporto: “Una scelta fatta con mamma e papà” ...Lara Colturi, che ha scelto la nazionalità albanese per avere un suo team, esordirà a 15 anni e 9 mesi nel gigante di sabato 22 a Soelden, battendo il primato di precocità della Shiffrin ...