Immobile | esami nelle prossime ore | Lazio con il fiato sospeso

(Di martedì 18 ottobre 2022) ROMA -in casa, dove tutti aspettano l'esito deglistrumentali a cui Ciroverrà sottoposto domani (mercoledì 19 ottobre) per conoscere la reale entità dell'...

Nella Lazio mancherà Ciro, che rientrerà nel 2023 a causa di una lesione muscolare. Per ... L'esito degliha evidenziato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra.: verrà ...Nella Lazio mancherà Ciro, che rientrerà nel 2023 a causa di una lesione muscolare. Per ... L'esito degliha evidenziato una lesione del muscolo soleo della gamba sinistra.: verrà ...Guai in vista per Maurizio Sarri che dopo l'ultima gara di Serie A contro l'Udinese pareggiata in casa ha perso Ciro Immobile. Due sostituti ...Per la Lazio di Claudio Lotito, dopo l'infortunio di domenica scorsa di Ciro Immobile, sono arrivate tante critiche.