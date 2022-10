Il fratello dell’agente Martone ringrazia con una toccante lettera aperta

Leggi su anteprima24

(Di martedì 18 ottobre 2022) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Alla cerimonia di inaugurazione della lapide e della targa in memoriaClementeha fatto seguito unascritta dalAntonio. Nelle righe, oltre al racconto di un dolore mai sopito, imenti al Capo della Polizia, Lamberto Giannini, e alle istituzioni che hanno reso possibile l’evento odierno. Di seguito il testo: “Oggi 18 ottobre 2022 la città di Benevento, nella quale la mia famiglia pose le sue origini nel lontano 1958, onora la memoria di mioClemente (Dino per la famiglia e gli amici), Agente della Polizia di Stato all’epoca dei fatti in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Benevento caduto nell’adempimento del ...