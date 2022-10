Harry Potter | Tom Felton sulla sua dipendenza dall' alcol Bevevo birra e whisky tutti i giorni

Leggi su movieplayer

(Di martedì 18 ottobre 2022) Nella sua nuova autobiografia Tomha rivelato di aver avuto problemi con l': l'ex-Draco Malfoy dibeveva regolarmente'prima del tramonto'. Tomha deciso di aprirsi nel suo nuovo libro di memorie intitolato Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard: dal trasferimento a Los Angeles della star di, alladafino all'intervento di amici e famiglia per convincerlo ad accettare di andare in riabilitazione. L'attore ha rivelato di essersi sentito sopraffatto nella città degli angeli, a causa di uno stile di vita glamour e da star del cinema, che non era conciliabile con la sua natura.ha ...