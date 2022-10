Governo | pensioni | 4 ipotesi per non tornare alla legge Fornero

Leggi su italiasera

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Senza un nuovo provvedimento sulle, dal 1 gennaio si torna. Un’che il nuovodi centrodestra, soprattuto per la spinta dell’ala leghista, vuole scongiurare. Il problema, come sempre quando si parla di, è la sostenibilità dell’intervento e dell’intero sistema previdenziale. Il nuovoa guida Giorgia Meloni ancora non è in carica ma sa già che una dei primi dossier che dovrà affrontare sarà questo. Sul tavolo, al momento, ci sono quattro opzioni. Quota 41. E’ la quota per i contributi che indicherebbe un nuovo intervento legislativo. Potrebbe essere ancorata a una soglia anagrafica per ridurne i costi, stimati nella versione senza vincoli d’età in almeno 4 miliardi già il ...