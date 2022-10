“GF Vip 7” | Carolina Marconi vede il fidanzato | “Sogniamo un figlio | anche se ho il 5% di possibilità”

(Di martedì 18 ottobre 2022) News Tv, “GF Vip 7”,tumore: tra le lacrime la confessione sulla gravidanza – È stata una puntata ricca di emozioni. Lo spazio per la commozione è stato affidato a, che, nella diretta di lunedì 17 ottobre 2022, ha raccontato la sua difficile battaglia contro il tumore. Al “Grande Fratello Vip” la donna ha svelato lo choc che ha provato quando le hanno detto della malattia. Non solo, la gieffina ha parlato a cuore apertodel sogno di avere un. «Ho il 5% didi avere unma non mollo», le sue toccanti parole. Poi la sorpresa del marito Alessandro in diretta tv. Leggil’articolo —> “GF VIP” 7,in lacrime: lo ...

GF7, la battaglia diMarconi per la maternità. Quando sentiamo il nome diMarconi , riconosciamo in automatico la sua storia: la diagnosi della malattia, la lotta al tumore, i ...Inizia così il racconto diMarconi durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello, su come ha scoperto di avere un tumore. 'Pensavamo a un figlio, ma io e Alessandro abbiamo ...Alessandro Tulli nella casa del Grande Fratello Vip per fare una sorpresa alla compagna Carolina Marconi, da poco colpita da un tumore.Lo spazio per le lacrime e la commozione è affidato a Carolina Marconi che, nella diretta di lunedì 17 ottobre, ha raccontato la sua difficile battaglia contro il tumore. Al ...