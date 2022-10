FourFourTwo | Spalletti 27esimo miglior allenatore al mondo | Pioli quinto

(Di martedì 18 ottobre 2022)stila la classifica dei 50i allenatori del. I parametri presi in considerazione sono la capacità di ciascun tecnico inserito in lista e i risultati della sua squadra negli ultimi 12 mesi, considerate le risorse a disposizione. Al primo posto, indicato dunque cometecnico del, c’è Pep Guardiola, seguito da Carlo Ancelotti e Jurgen Klopp. Quarto Antonio Conte, a cui segue il primodi una squadra italiana presente in elenco: Stefano. Gli altri tecnici di Serie A inseriti in lista sono), Gasperini, Mourinho, Juric, Inzaghi, Italiano e Sarri. Ultimo Southgate, ct dell’Inghilterra. Penultimo, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio. A proposito ...

