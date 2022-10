Fedez risponde alle accuse di sfruttamento dei suoi figli | «Non li usiamo per la pubblicità»

(Di martedì 18 ottobre 2022)respinge ledi monetizzare attraverso i. Lo fa ai microfoni di Striscia La Notizia, che si era recata da lui per consegnargli il settimo tapiro d’oro della sua carriera. Il premio ironico lanciato dal programma, consegnato ai personaggi famosi macchiatisi di qualche particolare gaffe, è stato assegnato al cantante a causa delle polemiche scoppiate negli scorsi giorni. Il casus belli Tutto era partito da un video, pubblicato sul profilo dell‘influencer Chiara Ferragni: si vedeva la tata del piccolo Leone chiedere al bambino di smettere di disegnare «un minuto» per sorridere in favor di camera. La clip era stata eliminata e successivamente ri-postata, ma senza l’audio incriminato. Che non era tuttavia sfuggito all’occhio (o all’orecchio) attento del web: la coppia di genitori, sovrani dei ...

