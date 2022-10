Covid oggi Lazio | 4 710 contagi e 9 morti A Roma 2 457 nuovi casi

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 4.710 ida Coronavirus, 18 ottobre 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 9nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 4.338 tamponi molecolari e 25.460 antigenici con un tasso di positività al 15,8%. I ricoverati sono stati 604, uno in meno da ieri, 37 le terapie intensive, 2 in meno da ieri, e 4.062 i guariti delle ultime 24 ore. Icittà sono a quota 2.457. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 915 ie 1 decesso nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 892 i; nella Asl ...

Sono 1332 secondo numeri e datidel bollettino della regione registrati, 18 ottobre 2022, in Abruzzo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3689. Gli attualmente positivi in Abruzzo ...Le ennesime brutte conseguenze delle ha scoperte Legambiente, con due diversi studi. Uno è l'... Rispetto a 4 - 5 anni fa, il 28% degli intervistati da Ipsosusa l'automobile in modo più ...Sono 4.710 i nuovi casi di coronavirus registrati nel Lazio nelle ultime 24 ore, nove le persone decedute. Lo ha comunicato la Regione con il bollettino di oggi, martedì 18 ottobre. Sono 4.710 i nuovi ...Bollettino Coronavirus Italia, i dati del Ministero della Salute di oggi, martedì 18 ottobre 2022: come procede l’emergenza pandemica nel nostro paese ...