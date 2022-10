“Colosseum” | la serie che racconta la storia di Roma con un’anteprima nel Metaverso

(Di martedì 18 ottobre 2022) History Channel Italia presenta, una nuova produzione originale dedicata al simbolo di. In programmazione ancheesclusiva sul. In prima TV su History Channel Italia (411 di Sky). Una produzione cheil fascino del monumento tra i più famosi al mondo e simbolo di. Da sempre non solo un anfiteatro, il Colosseo è una sorta di mito a livello globale che rappresenta, nel mondo, la grandezza della Città Eterna. Attraverso ladel Colosseo e dei personaggi che ruotavano attorno a questo imponente luogo, lain otto episodi ripercorre ladell’Imperono tra vita, morte, sangue, guerra, vinti e vincitori. La ...

e' una nuova produzione originale History Channel US, in prima TV su History Channel ... laripercorre la storia dell'Impero. Vita e morte, sangue e guerra, vinti e vincitori sono gli ...In occasione del lancio della mini, dedicata all'Anfiteatro Flavio come simbolo globale della grandezza di Roma antica - su History Channel (411 di Sky) dal 18 ottobre alle 21.15 - ...Colosseum (2022): scheda completa della serie TV con stagioni ed episodi, trame, recensioni, cast, trailer, foto e curiosità ...Sta per arrivare Colosseum, la documentazione-serie in otto episodi la storia del monumento simbolo di Roma, con un'anteprima esclusiva sul Metaverso di History Channel Italia. Colosseum è una nuova p ...