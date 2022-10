Berlusconi Show Putin | la lista dei ministri svelata | il compagno a Mediaset | come Silvio ha rifatto impazzire Meloni

... 'Qui ci sono solo due possibilità, ovuole liquidare il governo Meloni ancora prima che ... il rischio che l'ultimorappresenti uno squarcio all'interno della coalizione si fa sempre ...... mentre le agenzie rilanciano una salva di dichiarazioni di Silvio. Davanti ai gruppi parlamentari di Forza Italia, infatti, il Cavaliere mette in scena uno dei suoi pirotecnici. ...Dura poco la tregua sancita lunedì nella sede di Fratelli d'Italia. Con una doppia e inattesa sortita, il Cavaliere imbarazza gli alleati ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...