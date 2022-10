Berlusconi | “La storiella su Putin è vecchia Nessuna ambiguità sulla guerra in Ucraina”

(Di martedì 18 ottobre 2022) Silvionon ha riallacciato i rapporti con. “La posizione di Forza Italia e del Presidente Silviorispetto al conflitto ucraino e alle responsabilità russe, è conosciuta da tutti, è in linea con la posizione dell’Europa e degli Stati Uniti, ribadita in più e più occasioni pubbliche. Non esistono nè sono mai esistiti margini di”. Lo riporta una nota di Forza Italia con cui Silviosmentisce la notizia su una presunta ripresa dei rapporti con Vladimir, ribadiscono fonti azzurre, ha raccontato ai parlamentari unastoria relativa a un episodio risalente a molti anni fa. La Russa: “Dasusbandata” Riallacciato ...

Uscendo da Montecitorio, a chi gli ha chiesto se ha riallacciato i rapporti con Putin, lo stessoha risposto: "No, ho raccontato una...". Gli stretti collaboratori hanno poi di ...Su Putin ho solo raccontato una". Così il leader di Forza Italia Silviouscendo da Montecitorio ha risposto alle domande dei giornalisti, smentendo la notizia di una ripresa dei ...Stazione ultima del suo formidabile destino Credo di sì, e lo dico non senza una qual certa commozione. Quel che alla sinistra non era riuscito in tanti anni, ossia il cassarlo via dalla prima linea ...Per il compleanno gli avrebbe inviato 20 bottiglie di vodka e «una lettera dolcissima». Per lui era «un uomo di pace». Forza Italia cerca di smentire tutto, ma laPresse diffonde l’audio della conversa ...