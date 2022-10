Berlusconi | “Chiediamo pari trattamento con la Lega Io il consigliere di Meloni”

(Di martedì 18 ottobre 2022) (Agenzia Vista) Roma 18 ottobre 2022 “In Forza Italia c'è una profonda amarezza, perché atà di elettori con la, nei collegi uninominali ci ha portato ad avere 20 deputati e 10 Senatori di meno. Noi per questo l'altro giorno abbiamo voluto dare un segnale, per chiederecon la. Eravamo tutti convinti di votare La Russa, ma al secondo turno, poi la sinistra avete visto tutti cosa ha fatto. Non c'era però né scostamento sul programma, né su altro. Ieri con Giorgiaabbiamo parlato di programma e delle cose da fare, io sarò il suo, e sono a disposizione. Per il resto sono tutte invenzioni, anche riguardo ai miei figli “. Lo ha dichiarato Silvio, il leader di Forza Italia, entrando a Palazzo Madama ...

Il coinvolgimento dei miei figli nella trattativa è un'invenzione': 'pari trattamento con la Lega: abbiamo pari numero di elettori' 'Io sono il fondatore del centrodestra, sono ...'Cari onorevoli deputati e senatori di Forza Italia " scrivenella lettera - , ... Per questoa chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base ...Il leader di Forza Italia spiega come nel partito "c'è profonda amarezza per come sono stati distribuiti i collegi uninominali abbiamo avuto meno parlamentari della Lega" ...Fino a qualche ora fa sembravano essere arrivati ai ferri corti. E che nulla potesse far conciliare due parti che sembravano tra loro davvero ...