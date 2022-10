Zaynab Dosso insultata per strada | ' Mi hanno detto sporca negra Nessuno mi ha difeso'

A denunciare una nuova aggressione è stata la velocista azzurra, che sui social ha raccontato di essere stata presa di mira Roma mentre si trovava in un locale affollato., ...Mentre tutta l'Italia parla ancora del vergognoso caso di razzismo che ha coinvolto Paola Egonu , spunta un'altra pagina nera raccontata stavolta dalla velocista azzurrasull'edizione odierna de La Stampa. L'atleta vincitrice della medaglia di bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei ha raccontato su Instagram di aver subito un'aggressione verbale a Roma ...Zaynab Dosso è stata insutata pesantemente in un locale di Roma. A denunciare l'accaduto è stata la stessa velocista azzurra (bronzo nella 4×100 agli ultimi Europei e record italiano nei 60 metri), ch ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...