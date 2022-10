Ultime Notizie – Università | rettore Brunese | “Sfida ateneo Molise è attrarre giovani Sud”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “, garantire loro la possibilità di studiare e lavorare nei territori dove sono nati senza dover essere costretti a spostarsi verso il Nord. È questa ladell’degli Studi delche possiamo vincere grazie all’offerta formativa che proponiamo agli studenti del Sud, non solo del, e ai finanziamenti previsti dal Pnrr per i prossimi quattro anni. Dobbiamo crederci, soprattutto per coloro che premiano il nostrocon le iscrizioni:prevenienti da Campania, Sannio, basso Lazio, Puglia e Abruzzo. Oggi viviamo una stagione di grandi iniziative, e anche utilizzando le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza questa scommessa la possiamo superare”. Così all’Adnkronos ...

Sky Tg24

Una sola sconfitta nelle4 gare per la squadra di Sampaoli: il tecnico argentino si è ... Leggi i commenti Scommesse: tutte le17 ottobre - 16:3823 minuti fa La Russa: "Incontro Berlusconi - Meloni Convinto andrà bene" 'Sì sicuramente, me lo auguro e ne sono convinto'. È quanto ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa riferendosi ... Cronaca, le ultime notizie di oggi: dagli sbarchi dei migranti agli incidenti. DIRETTA Aspettando l' ultima ispezione neve di sabato 22 ottobre in vista del Matterhorn Cervinia Speed Opening, il ghiacciaio ospita gli allenamenti delle polivalenti azzurre. Gianluca Rulfi ha convocato per ...(Adnkronos) – Il difficile momento che sta vivendo l’Italia, al pari degli altri paesi europei, a causa della guerra e della grave crisi energetica, si riverbera su tutte le categorie cui appartengono ...