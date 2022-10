Tutti contro “The Crown” | la serie tra le polemiche e le parole di Emma Corrin

(Di lunedì 17 ottobre 2022) C’è un crescente dissenso nei confronti di The, la notatv di Netflix basata sulle vicende della Famiglia Reale inglese. Molte le voci che si sono sollevate negli ultimi giorni per commentarne le scelte, le battute e le scene che andranno in onda tra poche settimane. Biografi reali, arcivescovi e persino la stessa troupe che lavora alla realizzazione dellapensano che la produzione abbia superato il limite. A scatenare sempre di più l’indignazione sono alcune battute dichiarate dai protagonisti. In una scena, infatti, si vede il principe Carlo dire alla principessa Diana che avrebbe dovuto essere “gettata in prigione per essere una cattiva madre“.molto forti che hanno suscitato rabbia. Il biografo reale ufficiale, William Shawcross, ha detto al Telegraph che era ...

