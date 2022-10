Sony | con le cuffie INZONE un bonus regalo da 50 | 00 euro

(Di lunedì 17 ottobre 2022)offre fino a 50,00da utilizzare sul PlayStation Store a fronte dell’acquisto delleda gamingDal 14 Ottobre al 14 Novembre 2022, chi acquista una cuffiaH9, riceverà un credito di 50,00, mentre per l’H7 il credito sarà di 25,00. L’operazione promozionale è condotta in collaborazione conInteractive Entertainment (SIE). Isaranno utilizzabili, oltre che sul PlayStation Store, per tutti gli acquisti effettuati presso i rivenditori autorizzati tra il 14 Ottobre e il 14 Novembre 2022 (compreso).da gamingLa gammacomprende due nuovewireless, ...

Everyeye Videogiochi

... che permetterà agli appassionati di continuare a seguire la saga anche sulla next - gen. Raiden IV X MIKADO remix Chiudiamo il catalogo autunnaleRaiden IV X MIKADO remix , shoot 'em - up ...Nonostante si tratti ovviamente solo di un filmato non ufficiale (creatorisorse limitate), il ... Naturalmente, spetta aSanta Monica decidere quale sarà la direzione che la serie prenderà ... PlayStation Showcase con Silent Hill rinviato, Sony vuole apparire debole all'Antitrust Sembra che Sony avesse in programma un PlayStation Showcase per ottobre, poi cancellato all'ultimo per motivi delicati.Mediaworld solo fino a questa sera propone due smartphone Xiaomi di fascia bassa a prezzi particolarmente ridotti: ecco i modelli interessati.