Silvio Berlusconi | ecco l' arrivo alla sede di FdI

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il presidente di Forza Italia arriva nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa per incontrarsi con Giorgia Meloni, leader di FdI e premier in pectore, la quale lo ha accolto nell'atrio del palazzo al suo arrivo.

È cominciato il vertice tra la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi nella sede di FdI in via della Scrofa. L'incontro andrà bene "Sì sicuramente, me lo auguro e ne sono convinto", ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa riferendosi all'incontro. Si è svolta l'arringa dell'avvocato difensore di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, nell'ambito del processo Ruby ter. La linea difensiva è che la corruzione di cui è accusato Berlusconi non possa essere provata. Il presidente del Senato ha appena lasciato la sede di FdI. "Silvio Berlusconi non veniva qui nella sede di Fratelli d'Italia dai tempi..."