La vedova di D' Antona | Gravi le minacce a La Russa Successe lo stesso a mio marito

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lee la furia nella lotta politica possono avere conseguenze nefaste. Lo sa bene Olga Di Serio,del giuslavorista Massimo D', assassinato dalle Brugate Rosse il 20 maggio 1999. Ed è proprio ladi D'che, in un colloquio con il Messaggero, lancia un monito alle forze politiche: "Mai sottovalutare leterroristitiche: mioha perso la vita a causa di una sottovalutazione". E' il tema di questi giorni. Le scritte comparse soprattutto nella Capitale contro il presidente del Senato. Con firme tristemente celebri. La A cerchiata degli anarchici e, soprattutto, la stella a 5 punte delle Brigate rosse. Scritte che qualcuno ha preso poco sul serio, perché avrebbe potuto vergarle anche un millantatore. E che qualcuno ha ...

Il Denaro

Olga Di Serio , sindacalista ed ex parlamentare, è ladi Massimo D', il giuslavorista assassinato con nove colpi di pistola dalle Nuove Brigate Rosse , a Roma, il 20 maggio 1999. E ...Mercoledì, al Policlinico di Palermo disposta dal sostituto procuratore Antonio D'della ... Scrive la moglie Enrica "il 22 agosto sono rimastadi Bonfiglio Giuseppe a causa di un ... Minacce a La Russa, la vedova D'Antona: Non prenderle alla leggera, così è morto mio marito - Ildenaro.it Le minacce e la furia nella lotta politica possono avere conseguenze nefaste. Lo sa bene Olga Di Serio, vedova del giuslavorista Massimo ...Rapito con la fidanzata fuori da casa e ritrovato morto in un bosco pochi giorni più tardi. Il cadavere recuperato dalla polizia vicino ...