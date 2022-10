La storia politica di via della Scrofa | dove Silvio Berlusconi cercherà la riconciliazione con Giorgia Meloni

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I partiti politici sono riconoscibili nell’immaginario collettivo per qualcosa che va oltre il profilo ideologico. Il simbolo, il colore, lo slogan, il volto del leader: questi sono i riferimenti immediati per l’opinione pubblica. Anche i luoghi delle sedi, per gli incontri e gli aneddoti storici che custodiscono, assurgono a elemento identitario delle organizzazioni politiche. Viaè ladestra italiana, come furono Botteghe oscure per il Pci, piazza del Gesù per la Dc e via del Corso per il Psi., invece, ha saputo – e potuto – imprimere a Forza Italia una connotazione geografica diversa. Non indirizzi, ma nomi di palazzi, ville e, talvolta, di interi comuni: da Palazzo Grazioli nel centro di Roma a villa Grande, sull’Appia Antica, da villa ...