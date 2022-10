Kvara | l’attaccante unico e senza paragoni che ha cambiato con Haaland il modo di interpretare il calcio

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 17 ottobre 2022), preferiamo chiamarlo così. E’del Napoli, il vero valore aggiunto di una squadra che gira a meraviglia ed entusiasma sempre di più il popolo azzurro. La squadra di Spalletti fa sul serio, è diventata di diritto la principale candidata allo scudetto e in Champions League ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Sono 10 le vittorie consecutive, un bottino da vera corazzata. Il Napoli non può più nascondersi, è in grado di togliersi grandi soddisfazioni anche in Champions League. Le vittorie non sono state un caso: in Champions League ha rifilato 10 gol tra andata e ritorno ad una squadra come l’Ajax, 4 reti ad una big come il Liverpool e la gara contro i Rangers non è mai stata in discussione. In campionato ha quasi sempre vinto agevolmente, l’passo falso è stato in casa contro il Lecce. Le vittorie in ...