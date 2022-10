Il Centro internazionale di studi “della Porta” | una bella realtà napoletana

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 ottobre 2022) È unaquella deldi“G.B.” che il segretario e fondatore prof. Alfonso Paolella ha creato un anno e mezzo fa (alla presidenza c’è il dottore Elio Palagiano). “Abbiamo aderenti in tutti i Paesi europei ed anche in Russia, negli States e finanche in Argentina e Brasile. Su Internet abbiamo una nostra rivista “portiani” – dove non ci sono solo i link ai nostri convegni ma anche tutte le opere del, non solo quelle a sfondo scientifico ma anche quelle di teatro ed una mare di riferimenti bibliografici. Il prossimo anno ci saranno convegni su ‘L’Inquisizione a Napoli’ e su ‘L’Alchimia’ e su ‘Il corpo in movimento’. Nel gennaio del ...