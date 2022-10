Guerra | esercitazione Nato per testare anche armi nucleari «Evitare panico atomico» | piano Ue per i cittadini

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Lacomincia oggi sui cieli del Belgio e della Gran Bretagna una grandedi deterrenza nucleare, mentre sono in corso incontri segreti di funzionari dei governi dell?Alleanza...

... che discuteranno dellain Ucraina e la possibile definizione di nuove sanzioni contro Mosca. Intanto da oggi al 30 ottobre è in corso l'"Steadfast Noon", "Mezzogiorno costante", ......sbagliato - aveva detto qualche giorno fa il segretario generale Jens Stoltenberg - se cancellassimo all'improvviso un'di routine, pianificata da tempo, perché è in corso lain ...L'Ucraina avanza nella controffensiva e ottiene successi militari sul campo, mentre dall'altra parte le ritorsioni hanno soprattutto l'effetto di diminuire ancora la disponibilità di armamenti.