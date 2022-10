Tiscali Notizie

Roma 17 ottobre 2022 Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si è recato nella sede di Fratelli d'Italia a via della Scrofa per incontrarsi con la Presidente di FdI Giorgia Meloni, la quale lo ...... si legge: 'Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcunacontraria al regolamento e alla morale. #GFVIP'.il post ... Ecco l'espressione di Berlusconi all'uscita dalla sede di Fratelli d'Italia dopo incontro con Meloni (Agenzia Vista) Roma 17 ottobre 2022 Il Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi si è recato nella sede di Fratelli d’Italia a via della Scrofa per incontrarsi con la Presidente di FdI Giorgia Mel ...Non è un caso, non lo può essere. Se il Giro d’Italia è la massima espressione ciclistica del nostro Paese, è giusto che incarni quanto di più moderno ci sia. E se si ha la bicicletta, quale può esser ...