Corriere dello Sport

Perché, ha raccontato lo stesso Rincon,era già un ragazzo molto maturo. Una volta, infatti, al campo di allenamento,guardava con interesse la Ferrari del compagno che gli offrì di ...Allo stadio di Marassi sarà certamenteil duello tra Dejan Stankovic e José Mourinho, ma ...il Lecce di domenica scorsa ha portato in realtà lo sgradito "regalo" dell'infortunio di. La ... Dybala e il curioso aneddoto di Rincon: "Quando Paulo disse no alla Ferrari" I due giocavano insieme nella Juventus e l'argentino rifiutò l'idea di acquistare una super macchina: "Devo avere rispetto per gente che ha vinto Mondiali e Champions League" ...Probabili formazioni Sampdoria Roma di Serie A: diretta tv e notizie alla vigilia su moduli e titolari per Stankovic e Mourinho verso il match.